Інтерфакс-Україна
Події
06:04 18.06.2025

Пошук ділянки для будівництва заводу з виробництва та переробки шин у Київській області триває - ОВА

1 хв читати

Можливості реалізації масштабного інвестиційного проєкту з будівництва заводу з виробництва й переробки шин на території Київської області було обговорено у понеділок під час зустрічі з представниками посольства Фінляндії в Україні та компанії Black Donuts Inc., повідомив начальник КОВА Микола Калашник в Телеграм.

"Зараз триває пошук місця для майбутнього заводу, який зможе виробляти 5 млн шин для легкових авто на рік. Планується, що його продукція переважно експортуватиметься. Київщина готова запропонувати локації, які відповідатимуть вимогам інвестора. Область забезпечує комфортні умови для роботи та розвитку бізнесу, має розвинену логістику та високий кадровий потенціал", - повідомив Калашник.

У перспективі на заводі зможуть працювати до тисячі людей, зокрема ветерани, які повертаються до цивільного життя.

Очільник області також повідомив про готовність обговорити будівництво соціального житла поруч із виробництвом, щоб забезпечити робочими місцями внутрішньо переміщених осіб.

За словами Калашника, наразі фінські компанії бачать гарні перспективи щодо інвестування в Україну.

Від початку року на Київщині фінська компанія "Міжнародна Бургер Група", яка входить до групи компаній Hesburger, відкрила завод з виробництва заморожених бургерів, а компанія Peikko Group Corporation — завод з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5840

Теги: #шини #завод #ділянка #пошук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 17.06.2025
На Київщині шукають ділянку для будівництва заводу з виробництва та переробки шин

На Київщині шукають ділянку для будівництва заводу з виробництва та переробки шин

10:02 12.06.2025
Генштаб ЗСУ: У Московській області уражено завод з виробництва друкованих плат та електроніки для ВПК РФ

Генштаб ЗСУ: У Московській області уражено завод з виробництва друкованих плат та електроніки для ВПК РФ

12:49 11.06.2025
Avesterra Group запустила завод із переробки курятини вартістю EUR60 млн у Волинській області

Avesterra Group запустила завод із переробки курятини вартістю EUR60 млн у Волинській області

09:54 09.06.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкту ВПК з виготовлення антен для "Шахедів" у Чебоксарах

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкту ВПК з виготовлення антен для "Шахедів" у Чебоксарах

12:33 06.06.2025
Пошкоджені через ворожу атаку ділянки метро у Києві планують відремонтувати протягом доби - КМДА

Пошкоджені через ворожу атаку ділянки метро у Києві планують відремонтувати протягом доби - КМДА

10:06 06.06.2025
УЗ планує відновити рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом протягом доби

УЗ планує відновити рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом протягом доби

11:04 24.04.2025
Глава МВС: У Святошинському районі Києва від ворожої ракети загинули 8 людей, тіла загиблих є під завалами будинку

Глава МВС: У Святошинському районі Києва від ворожої ракети загинули 8 людей, тіла загиблих є під завалами будинку

13:25 15.03.2025
Команду з пошуку українських дітей у Єльському університеті розформували через припинення фінансування - ЗМІ

Команду з пошуку українських дітей у Єльському університеті розформували через припинення фінансування - ЗМІ

12:21 19.02.2025
Україна інструментами Інтерполу зможе шукати зниклих безвісти через війну цивільних та вносити в бази викрадені окупантами твори мистецтва - керівник Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції

Україна інструментами Інтерполу зможе шукати зниклих безвісти через війну цивільних та вносити в бази викрадені окупантами твори мистецтва - керівник Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції

18:29 28.11.2024
Пошук та ексгумацію польських поховань в Україні можна здійснити у 2025-2026 рр. - Дробович

Пошук та ексгумацію польських поховань в Україні можна здійснити у 2025-2026 рр. - Дробович

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ в ніч на 17 червня зросла до 21

Зеленський про збільшення застосування РФ дронів: Єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США

Зеленський на саміті G7 закликав лідерів допомагати Україні з ППО

Зеленський на G7: Важливо мати $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України

ДСНС: На 19:50 загалом у Києві загинуло 14 людей та 117 постраждало

ОСТАННЄ

Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ в ніч на 17 червня зросла до 21

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

18 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Келлог планує поїздку в Білорусь і зустріч з Лукашенком - ЗМІ

Конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші та додаткові санкції – Зеленський про результати саміту G7

Зеленський і Банга обговорили проєкти відбудови України

Зеленський й Ішіба обговорили протидію спільній загрозі з боку РФ, КНДР та Ірану

Лідери Франції та Німеччини висловили намір посилити санкції проти Росії і сподіваються, що США вчинить те саме

Тіла ще трьох людей деблокували рятувальники з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки у Києві – ДСНС

Зеленський і Рютте обговорили можливі кроки перед самітом НАТО в Гаазі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА