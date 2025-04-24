Глава МВС: У Святошинському районі Києва від ворожої ракети загинули 8 людей, тіла загиблих є під завалами будинку

Від ворожої ракеті в ніч на четвер в Святошинському районі Києва загинули 8 людей, тіла загиблих є також під завалами будинку, триває пошук, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На місці події міністр розповів журналістам, що в житловий масив Святошинського району столиці вночі прилетіла ворожа ракета. "На даний момент експерти вилучили рештки ракети і віддали відповідним службам на експертизу", - уточнив він.

Міністр повідомив: "На даний момент можемо чітко сказати про 8 загиблих. Дев'ята особа, яку ми рахували загиблою, – це були рештки тіл, які зараз на судово-медичній експертизі".

За словами глави МВС, більше 70 людей отримали поранення, 44 людини зараз перебувають у медичних закладах.

"Під завалами з великою долею вірогідності ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих. Працюють наші рятувальники, спеціально навчені собаки", - зазначив Клименко.

Він додав, що правоохоронці робили двічі поквартирний обхід, на даний момент саме в будинку немає загиблих чи постраждалих.