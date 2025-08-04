Інтерфакс-Україна
Події
13:53 04.08.2025

Кількість загиблих в Краматорську зросла до 6 осіб, під завалами лишаються 4 людини

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Кількість загиблих в Краматорську зросла до 6 осіб, під завалами лишаються 4 людини
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

У Краматорську з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї жертви нещодавнього удару, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Таким чином, загальна кількість жертв зараз становить 6 загиблих і 11 поранених", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він зазначив що, за попередньою інформацією, під завалами перебувають ще 4 людини.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Теги: #краматорськ #завали

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