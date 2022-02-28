У Києві працюють 13 автобусних, 4 трамвайних і 4 тролейбусних маршрути

Києві працюють 13 автобусних, чотири трамвайних і чотири тролейбусних маршрути, метро працює за обмеженими маршрутами та в режимі укриття.

У Києві працюють такі автобусні маршрути:

№2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка

№21 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№35 - від вул. Підлипка до вул.Урлівської

№54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака

№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича

№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)

№55 - через Південний міст (міст Патона закрито)

№114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової

№69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри

№90 – від вул.Туполева до вул. Гната Юри

№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Організовано роботу тролейбусних маршрутів:

№45 (за постійним маршрутом)

№1 – від вул. Маршальської до Либідської

№11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1

№12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська

Рух інших тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.

Організовану роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами: №8К, 22К, 29К, 33А.

Роботу інших трамвайних маршрутів призупинено.

У Київміськадміністрації просять киян і гостей міста не виходити на вулицю і не пересуватися містом без необхідності.

Як повідомлялося, Київський метрополітен працює в режимі перевезень, проте рух частиною ліній обмежений.

Рух червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".

Синьою лінією потяги курсують від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки" без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі" без зупинок на станціях "Палац спорту", "Кловська" і "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Приблизний інтервал руху - 40 хвилин.