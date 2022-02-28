Події

12:35 28.02.2022

Подоляк спростував чутки про оточення Києва

1 хв читати
Подоляк спростував чутки про оточення Києва

Радник президента України Михайло Подоляк заявляє, що українську столицю повністю контролюють українські війська, повідомляє "24 канал".

"Поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть лише мріяти", - сказав Подоляк.

За його словами, точилися важкі бої, але столицю Україна не віддасть нікому.

"Це наша столиця. Це наша країна. Російським військовим тут не місце. Вони повинні залишити нашу країну", - додав Подоляк.

Джерело: https://24tv.ua/ru/informacija-chto-kiev-jakoby-okruzhili-rossijskie-vojska-fejk_n1883431

Теги: #київ #оточення #подоляк
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 28.02.2022
Займати смугу громадського транспорту в столиці України суворо заборонено - КМДА

Займати смугу громадського транспорту в столиці України суворо заборонено - КМДА

09:42 28.02.2022
Гуманітарний центр розпочав роботу на Центральному залізничному вокзалі Києва

Гуманітарний центр розпочав роботу на Центральному залізничному вокзалі Києва

07:39 28.02.2022
У Києві з 8.00 почнуть працювати продуктові магазини та комунальний транспорт

У Києві з 8.00 почнуть працювати продуктові магазини та комунальний транспорт

06:50 28.02.2022
Ворог знову безрезультатно намагався прорвати оборону Києва

Ворог знову безрезультатно намагався прорвати оборону Києва

21:53 27.02.2022
Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

14:19 27.02.2022
У Києві з початку оборони загинула 31, поранено 106 осіб - мер

У Києві з початку оборони загинула 31, поранено 106 осіб - мер

11:54 27.02.2022
Рятувальники Києва ліквідують наслідки вибухів та пожеж у Деснянському районі столиці

Рятувальники Києва ліквідують наслідки вибухів та пожеж у Деснянському районі столиці

10:38 27.02.2022
Показники якості повітря на правому березі Києва в нормі - КМДА

Показники якості повітря на правому березі Києва в нормі - КМДА

10:13 27.02.2022
По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

09:55 27.02.2022
У Деснянському районі Києва сталося займання кількох автомобілів - КМДА

У Деснянському районі Києва сталося займання кількох автомобілів - КМДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська армія обстріляла Харків із "Градів" - А. Геращенко

Інтенсивний обстріл триває у Чернігові – ДСНС

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Метро Києва поновило перевезення пасажирів, рух деякими лініями обмежено

За 4 дні від російських обстрілів загинули 16 українських дітей – Зеленський

ОСТАННЄ

Російська армія обстріляла Харків із "Градів" - А. Геращенко

Голова Сумської ОДА повідомив про підрив нафтобази в Охтирці

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею вдвічі поменшало людей, але ситуація складна – начальник військової адміністрації

Інтенсивний обстріл триває у Чернігові – ДСНС

Мер Києва: Мародерів знешкоджуватимуть без попереджень

Україна схвалює рішення Ради Безпеки ООН щодо проведення надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Макрон прийме у понеділок Шольца та фон дер Ляєн у Парижі, щоб обговорити ситуацію навколо України - ЗМІ

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА