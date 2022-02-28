Подоляк спростував чутки про оточення Києва

Радник президента України Михайло Подоляк заявляє, що українську столицю повністю контролюють українські війська, повідомляє "24 канал".

"Поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть лише мріяти", - сказав Подоляк.

За його словами, точилися важкі бої, але столицю Україна не віддасть нікому.

"Це наша столиця. Це наша країна. Російським військовим тут не місце. Вони повинні залишити нашу країну", - додав Подоляк.

Джерело: https://24tv.ua/ru/informacija-chto-kiev-jakoby-okruzhili-rossijskie-vojska-fejk_n1883431