Події

11:43 28.02.2022

Генпрокурор: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби армії техніки та озброєння

1 хв читати
Генпрокурор: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби армії техніки та озброєння

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомляє про зняття арештів з техніки, озброєння, пального та їх передачу на потреби української армії.

У відеозверненні, розміщеному в понеділок на сторінці у Facebook, генпрокурор наголосила, що українська армія потребує матеріальної підтримки.

"Ми не могли стояти осторонь, коли держава в небезпеці. Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ та Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених під час розслідування кримінальних проваджень", - сказала Венедіктова.

За її словами, вже передано понад 10 тис. тонн пального, бронетехніку та зброю.

Також, як зазначила генпрокурор, органи прокуратури "продовжують робити все можливе для притягнення до відповідальності кожного загарбника та керівництва держави-агресора".

"Кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців", – підсумувала вона.

Теги: #армія #венедіктова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 28.02.2022
Казахстан не розглядає відправлення свого військового контингенту в Україну

Казахстан не розглядає відправлення свого військового контингенту в Україну

17:58 27.02.2022
Генпрокурор: Якби інформація про взяття в заручники російськими військовими породілей Ворзельського пологового будинку була правдою, то я б про це знала

Генпрокурор: Якби інформація про взяття в заручники російськими військовими породілей Ворзельського пологового будинку була правдою, то я б про це знала

17:57 27.02.2022
Бійців, засуджених за злочини, випускаємо точково: для захисту держави - Венедіктова

Бійців, засуджених за злочини, випускаємо точково: для захисту держави - Венедіктова

17:31 27.02.2022
Венедіктова: Коли переконаємося, що Медведчука немає вдома, то оголосимо його в розшук

Венедіктова: Коли переконаємося, що Медведчука немає вдома, то оголосимо його в розшук

15:43 27.02.2022
Путін розпорядився перевести сили стримування на особливий режим чергування

Путін розпорядився перевести сили стримування на особливий режим чергування

10:56 27.02.2022
Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

22:39 26.02.2022
За добу українці переказали 355 млн грн до фонду "Повернися живим" за програмою єПідтримка

За добу українці переказали 355 млн грн до фонду "Повернися живим" за програмою єПідтримка

19:46 26.02.2022
Українці через "єПідтримку" перерахували 355 млн грн на потреби армії

Українці через "єПідтримку" перерахували 355 млн грн на потреби армії

14:13 26.02.2022
Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

22:04 25.02.2022
Альфа-Банк (Київ) перерахував 10 млн грн на підтримку української армії

Альфа-Банк (Київ) перерахував 10 млн грн на підтримку української армії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інтенсивний обстріл триває у Чернігові – ДСНС

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Метро Києва поновило перевезення пасажирів, рух деякими лініями обмежено

За 4 дні від російських обстрілів загинули 16 українських дітей – Зеленський

Україна звернулася до ЄС із проханням про негайне приєднання за спеціальною процедурою - Зеленський

ОСТАННЄ

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею вдвічі поменшало людей, але ситуація складна – начальник військової адміністрації

Інтенсивний обстріл триває у Чернігові – ДСНС

Мер Києва: Мародерів знешкоджуватимуть без попереджень

Україна схвалює рішення Ради Безпеки ООН щодо проведення надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН

Подоляк спростував чутки про оточення Києва

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Макрон прийме у понеділок Шольца та фон дер Ляєн у Парижі, щоб обговорити ситуацію навколо України - ЗМІ

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Франція передає Україні 33 тонни гуманітарної допомоги

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА