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11:38 28.02.2022

Українське керівництво почало перехоплювати військову ініціативу – секретар РНБО

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Українське керівництво почало перехоплювати військову ініціативу – секретар РНБО

Українському військовому керівництву на чолі з Верховним головнокомандувачем – президентом України Володимиром Зеленським на п'ятий день протистояння повномасштабному російському вторгненню вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"План російського вторгнення був побудований на принципах їхніх нацистських попередників - блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон углиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст, руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням ДРГ створення ситуації паніки та хаосу та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни… На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто. Дано відсіч на всіх напрямках. Але важкі бої тривають", - написав Данілов у Facebook у понеділок уранці.

Він зазначив, що на п'ятий день героїчної боротьби українські військові, територіальна оборона, весь сектор безпеки та оборони працюють у режимі повної мобілізації.

При цьому секретар РНБО наголосив на важливості інформаційної протидії, наголосивши на одній із критичних проблем для військового керівництва РФ - питання необхідності приховування реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуються, і які стає дедалі важче приховувати. "Тому одним з основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів Росії та родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених. Наша мета - розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв усередині РФ щодо необхідності негайного припинення війни", - написав Данілов.

Інформаційно воювати на території ворога, за його словами, слід усіма можливими інструментами впливу: через спілкування зі знайомими та родичами, які проживають у РФ, через соціальні мережі та популярні паблики, створювати дезорганізуюче відео та текстовий контент і доносити його до російських військових, працювати з національними республіками РФ.

"Можна констатувати, що українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає і міцнішає з кожним днем, і з кожним днем ми ближче до нашої остаточної перемоги", - резюмував Данілов.

Джерело: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1381857992228447

Теги: #рнбо #данілов
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