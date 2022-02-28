Події

07:20 28.02.2022

ЄС ухвалив рішення про заморожування активів ЦБ РФ

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ЄС ухвалив рішення про заморожування активів ЦБ РФ

ЄС остаточно ухвалив рішення про заморожування активів Центрального банку РФ, повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

"Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального банку Росії, зокрема операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, який діє від імені або за дорученням Центрального банку Росії", - йдеться в документі, опублікованому в журналі.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що глави МЗС країн ЄС домовилися "запровадити обмежувальні заходи, які паралізують активи російського Центробанку".

"Близько половини або понад половину фінансових резервів Центробанку буде заморожено", - сказав Боррель під час пресконференції за підсумками ради глав МЗС ЄС у неділю ввечері.

Напередодні Банк Росії на тлі інформації про безпрецедентні санкції щодо російського фінансового сектора, включно з загрозою відключення від системи SWIFT та заморожування активів самого Центробанку, заявив, що "має у своєму розпорядженні необхідні ресурси та інструменти для підтримки фінансової стабільності та забезпечення операційної безперервності фінансового сектора".

Регулятор зазначає, що безперервно надаватиме банкам готівкову та безготівкову ліквідність у рублях. Аукціон репо "тонкого налаштування" у понеділок проведе на безлімітній основі, з повним задоволенням усіх заявок, що надійшли від банків.

"Російська банківська система стабільна, має достатній запас капіталу та ліквідності для безперебійного функціонування в будь-якій ситуації. Всі кошти клієнтів на рахунках збережені та доступні у будь-який час", - наголошує Банк Росії.

Банківські послуги надаються у звичайному режимі, картки всіх банків на території Росії також продовжують працювати нормально, зазначав ЦБ.

Як повідомлялося, передачу фінансових повідомлень усередині країни за будь-якого сценарію розвитку подій забезпечує Система передачі фінансових повідомлень (СПФС) Банку Росії - російський аналог SWIFT.

Теги: #рф #цб #єс #активи
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