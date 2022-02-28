Глава Миколаївської ОДА: Чекаємо на "гостей" - російські війська вийшли з боку Херсона

Російські війська з Херсона вийшли в бік Миколаєва, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"У них така система сповіщень: 1 біла ракета - "приготуватися до виходу", 2 білі ракети - "старт", 1 жовта ракета - "перешкода", 1 червона ракета - "стоп". Півгодини назад була одна біла, нещодавно - дві білі. Вони до нас виїхали з боку Херсона. Тож чекаємо на гостей", - повідомив він у своєму Телеграм-каналі в ніч на понеділок.