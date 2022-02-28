Арестович: Втрати агресора за 4 дні - 1500 убитих і 3000 поранених

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович уточнив дані втрат противника за 4 дні агресії: 4500 осіб - 1500 убитих і 3000 поранених.

"Станом на 18.00 неділі, за нашими попередніми оцінками, втрати противника становлять близько 4500 тисяч осіб убитими та пораненими, я наголошую, це близько 1500 убитих і 3000 – поранених", - сказав Арестович на брифінгу в Офісі президента про ситуацію в країні.

Джерело: https://t.me/OP UA/5735