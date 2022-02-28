Ситуація щодо можливого захоплення агресором Куп'янська неоднозначна - Арестович

Українська влада з'ясовує ситуацію щодо можливого захоплення міста Куп'янська Харківської області російськими військами, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Харків: денна спроба входження ворога в місто провалена. Куп'янськ - з'ясовується ситуація. Незважаючи на відео з мером Куп'янська і численні запевнення росіян, що вони захопили місто, ми з'ясовуємо ситуацію. Не все там так просто", - сказав Арестович на брифінгу в Офісі президента про ситуацію в країні.

Водночас він також поінформував, що місто Бердянськ Запорізької області наразі зайняте угрупованням противника.

"Бердянськ зайнятий противником - там не було наших військ. Вони (російська армія - ІФ) місто взяли. Це те угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь, зараз вони там", - уточнив радник голови ОП.

Він також повідомив, що 11 транспортних військових суден РФ (кожен вміщує по одному батальйону), прямують до Одеси, і, очевидно, буде спроба висадки десанту.

Джерело: https://t.me/OP_UA/5735