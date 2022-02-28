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00:04 28.02.2022

ЄС має запропонувати Україні "особливий шлях" інтеграції - прем'єр Словаччини

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ЄС має запропонувати Україні "особливий шлях" інтеграції - прем'єр Словаччини

Європа зараз діє в новій парадигмі, де Україні має бути запропонований "особливий шлях" інтеграції в ЄС, заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, повідомляє Politico.

"У четвер уранці ми прокинулися у новому світі... Вони б'ються за себе, вони б'ються за нас - вони б'ються за свободу... Ми маємо розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, й ми маємо бути разом з ними. Тож немає часу вагатися щодо цього", - сказав Хегер в інтерв'ю Politico.

Зазначається, що прем'єр-міністр Словаччини заявив, що стосовно України слід прийняти новий підхід до європейської інтеграції.

"За його словами, має бути "абсолютно новий шлях" для країни, яка пройшла через війну і "хоче стати частиною Європи", - цитує слова Хегера видання.

Хегер вважає, що цей підхід може також включати допомогу у відновленні України.

"Ми маємо допомогти їм встати на ноги, й ми повинні придумати нові інструменти", - сказав він, висуваючи ідею фонду відновлення України.

Хегер запевнив, що Словаччина відкрита для обговорення подальших санкцій стосовно Росії.

"Ми повинні відкрито говорити про все, що зупинить Путіна", - сказав він.

Джерело: https://www.politico.eu/article/slovakia-pushes-for-new-eu-track-for-ukraine/?fbclid=IwAR1u2qsaGZ7Zy5WtM83Pfkoe7vKOF3ltS0ghjjCe3nuWkFFiVJQhVa3YEyM

Теги: #єс
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