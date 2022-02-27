Російська армія обстрілює інфраструктурні об'єкти та аеропорт Запоріжжя

У неділю ввечері в Запоріжжі російські військові обстрілюють місцевий аеродром, у місті оголошено повітряну тривогу.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", поблизу Запоріжжя російські військові здійснюють обстріл у районі запорізького аеродрому.

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух у Телеграм-каналі повідомив, що противник обстрілює важливі інфраструктурні об'єкти.

Повітряну тривогу в Запоріжжі оголошено в неділю близько 20:00. У місті було чути низку потужних вибухів.