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23:14 27.02.2022

РСУ створила оперативний штаб із забезпечення діяльності судів у військових умовах – голова Комітету ВР з питань правової політики

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РСУ створила оперативний штаб із забезпечення діяльності судів у військових умовах – голова Комітету ВР з питань правової політики

РСУ створила оперативний штаб із забезпечення діяльності судів у військових умовах – голова комітету ВР з питань правової політики

Київ. 27 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Рада суддів України (РСУ) ухвалила рішення про створення оперативного штабу із забезпечення діяльності судів у військових умовах, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики та депутат партії "Слуга народу" Андрій Костін.

"За рішенням Ради суддів України організований і вже працює оперативний штаб за участі всіх органів судової влади, Офісу генерального прокурора, комітету ВРУ з правової політики, всіх дотичних структур, головним завданням якого є забезпечення безпечної та безперебійної діяльності судів", - написав Костін у Facebook.

За його словами, у цей час пріоритетом діяльності судової системи має бути забезпечення в координації з органами досудового розслідування та прокуратури повноцінної діяльності у кримінальному судочинстві, належного документування та процесуального оформлення всіх доказів злочинних дій у зв'язку із збройною агресією РФ проти України та українців.

"Кожен винний у воєнних злочинах, державній зраді, диверсіях, мародерстві та інших злочинах має бути притягнутий до кримінальної відповідальності та понести справедливе покарання", - зазначив він.

У Державній судовій адміністрації працює гаряча лінія судової влади, де за телефоном 0442073546 можна оперативно отримати інформацію про діяльність відповідних судів.

Костін також повідомив, що оперативні наради щодо координації роботи з окремих питань досудового розслідування та кримінального судочинства в умовах воєнного стану стануть регулярними. У них братимуть участь генеральний прокурор, голова та судді Верховного Суду, міністр юстиції, голови ДСА та голови профільних комітетів парламенту.

 

Теги: #суд #костін #рсу
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