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23:04 27.02.2022

Прокуратура відкрила справу на мера Куп'янська Мацегора, який офіційно здав місто російським військовим

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Прокуратура відкрила справу на мера Куп'янська Мацегора, який офіційно здав місто російським військовим

 Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Куп'янського міського голови Харківської області Геннадія Мацегори за ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 (за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, за фактом державної зради КК України.

За даними слідства, міський голова навмисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

"Представник влади перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах військового стану надав представникам РФ допомогу у провадженні підривної діяльності проти України. Крім того, Мацегор Г.М. вчинив навмисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в Інтернеті", – йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури регіону у Фейсбук у неділю ввечері.

 

Теги: #прокуратура #харківська_область
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