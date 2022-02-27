Події

22:30 27.02.2022

Втрати особового складу російських військ становили близько 4500 осіб станом на 18.00 – Генштаб ЗСУ

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Втрати особового складу російських військ становили близько 4500 осіб станом на 18.00 – Генштаб ЗСУ

Втрати особового складу російських військ становили близько 4500 осіб станом на 18.00, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомляється, знищено та пошкоджено літаків – 27 од. (уточнюється), гелікоптерів – 26 од., танків – близько 150 од., ББМ – понад 700 од., гармат – близько 50, ЗРК БУК – 1 од., РСЗВ БМ-21 Град – 4 од., 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-технічного рівня, озброєнь тактичного рівня – 60 од., кораблі, катери – 2 од.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецназівців на території Республіки Білорусь.

На аеродромі Мачулищі (під Мінськом) зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки у напрямку України.

Білоруське командування привело до бойової готовності частину своїх підрозділів.

Зазначається, що, проводячи наступальну операцію в Україні, російські війська використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій, а саме захоплення об'єктів соціальної інфраструктури, надягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС, диверсійні групи спецназівців використовують для пересування карети швидкої допомоги та поліцейські машини.

Крім того, противник займає приміщення дитячих таборів та шкіл, розгортає артилерію та РСЗВ на спортивних майданчиках.

Як повідомляється, морально-психологічний стан окупаційних військ низький.

Біля Корюківки на Чернігівщині терміновики Збройних Сил РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні виведених з ладу броньованих машин та танків на всій території України кинуто вздовж доріг.

 

 

 

 

Теги: #україна #росія #втрати
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