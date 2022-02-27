Події

21:53 27.02.2022

Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

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Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці провести ніч в укриттях.

"Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються захищати столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам зазнає великих втрат — і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", - написав Кличко в телеграм-каналі в неділю.

Він наголосив, що українські військовослужбовці героїчно б'ються у всій країні, а жителі об'єдналися, щоб відстояти свою державу.

"Намагається орда прорватися і до Києва. Та наші мешканці готуються дати відсіч агресору. Сьогодні був на укріпленнях, які кияни допомагають зводити бійцям тероборони. Щоб вороже військо не потрапило в наше місто", - розповів мер.

"Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку жителям Ірпеня, Ворзеля, Бучі й Гостомеля. Де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва. Тримайтеся! Разом вистоїмо!", - додав Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy klitschko/1214

Теги: #україна #київ #оборона
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