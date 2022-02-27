КЛИЧКО: З ПОНЕДІЛКА КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА БУДЕ З 22:00 ДО 7:00
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Кличко: З понеділка комендантська година буде з 22:00 до 7:00, а люди на вулиці у ці години вважатимуться "членами диверсійних груп"
Глава МЗС Британії заявила про домовленість країн G7 продовжувати постачання оборонної зброї Україні
За чотири дні російської агресії в Україні загинули дев’ять поліцейських, 27 отримали поранення – МВС
Глава МЗС Британії заявила про домовленість країн G7 продовжувати постачання оборонної зброї Україні
Росія обстрілює гуманітарні коридори, через що складно евакуювати людей з окупованих територій та з лінії зіткнення
Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане непристосованою для життя - Арестович
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