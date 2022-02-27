Події

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ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:01 27.02.2022
Кличко: З понеділка комендантська година буде з 22:00 до 7:00, а люди на вулиці у ці години вважатимуться "членами диверсійних груп"

Кличко: З понеділка комендантська година буде з 22:00 до 7:00, а люди на вулиці у ці години вважатимуться "членами диверсійних груп"

17:31 27.02.2022
У Донецькій області запроваджено комендантську годину з 17:00 до 8:00 – голова ОДА

У Донецькій області запроваджено комендантську годину з 17:00 до 8:00 – голова ОДА

16:15 26.02.2022
Комендантська година у Києві розпочнеться о 17:00 26 лютого та закінчиться о 8:00 28 лютого - Поворозник

Комендантська година у Києві розпочнеться о 17:00 26 лютого та закінчиться о 8:00 28 лютого - Поворозник

14:06 26.02.2022
У Києві комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00 - Кличко

У Києві комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00 - Кличко

12:18 26.02.2022
У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00 - міськрада

У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00 - міськрада

18:23 25.02.2022
Мінветеранів опублікувало інформацію про комендантську годину в регіонах на території України

Мінветеранів опублікувало інформацію про комендантську годину в регіонах на території України

17:04 25.02.2022
У Львівській області впроваджують комендантську годину – голова ОДА

У Львівській області впроваджують комендантську годину – голова ОДА

19:04 24.02.2022
В українських містах запроваджують комендантську годину у зв'язку із вторгненням Росії

В українських містах запроваджують комендантську годину у зв'язку із вторгненням Росії

17:50 24.02.2022
У Києві та Київській області оголошують комендантську годину з 22:00 до 7:00 ранку, транспорт у цей час не працюватиме

У Києві та Київській області оголошують комендантську годину з 22:00 до 7:00 ранку, транспорт у цей час не працюватиме

17:18 24.02.2022
У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

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