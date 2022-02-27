70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського - соцопитування "Рейтингу"

Україна зможе відбити напад російських окупантів, переконані 70% опитаних під час дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 лютого, а не впевнені лише 16% респондентів.

Рівень віри у власні Збройні сили за останній тиждень істотно зріс, зазначається в результатах дослідження. Найвищий рівень упевненості у Збройних силах України - на заході та в центрі країни (75-78%), трохи нижче - на півдні та сході (64-66%).

91% українців підтримують дії президента України Володимира Зеленського, не підтримують 6%, не змогли відповісти 3%.

При цьому з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі. В усіх регіонах країни спостерігається дуже високий рівень підтримки Зеленського: на заході та в центрі країни понад 90%, на сході та півдні - більше ніж 80%.

Опитування проводилося в усіх підконтрольних уряду регіонах країни серед 2000 респондентів старше 18 років методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше ніж 2,2%.