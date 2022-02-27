Військовослужбовці, задіяні у відбитті агресії РФ, отримуватимуть по 100 тис. грн на місяць до завершення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військовослужбовці, задіяні в збройному відбитті російської агресії, отримуватимуть по 100 тис. грн на місяць, доки триватиме війна.

"Ми платитимемо нашим військовослужбовцям, які тримають у руках зброю, по сто тисяч гривен на місяць. Не для того, щоб нам сказали: спасибі. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде доти, доки не закінчиться ця війна", - заявив Зеленський під час брифінгу в Офісі президента.

Він додав, що в нинішніх умовах захист держави є найважливішою роботою.