Події

18:35 27.02.2022

Військовослужбовці, задіяні у відбитті агресії РФ, отримуватимуть по 100 тис. грн на місяць до завершення війни - Зеленський

1 хв читати
Військовослужбовці, задіяні у відбитті агресії РФ, отримуватимуть по 100 тис. грн на місяць до завершення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військовослужбовці, задіяні в збройному відбитті російської агресії, отримуватимуть по 100 тис. грн на місяць, доки триватиме війна.

"Ми платитимемо нашим військовослужбовцям, які тримають у руках зброю, по сто тисяч гривен на місяць. Не для того, щоб нам сказали: спасибі. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде доти, доки не закінчиться ця війна", - заявив Зеленський під час брифінгу в Офісі президента.

Він додав, що в нинішніх умовах захист держави є найважливішою роботою.

Теги: #винагорода #військовослужбовці #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 27.02.2022
Кулеба: агресія РФ - це результат багатьох років умиротворення Росії багатьма європейськими лідерами

Кулеба: агресія РФ - це результат багатьох років умиротворення Росії багатьма європейськими лідерами

16:33 27.02.2022
Фірташ просить дозволити йому в'їзд в Україну для захисту країни від вторгнення РФ - адвокат

Фірташ просить дозволити йому в'їзд в Україну для захисту країни від вторгнення РФ - адвокат

11:56 27.02.2022
Центр протидії дезінформації при РНБО закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту

09:21 27.02.2022
Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

09:09 27.02.2022
Фінляндія закриє повітряний простір для РФ

Фінляндія закриє повітряний простір для РФ

05:27 27.02.2022
ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

18:42 26.02.2022
МЗС: Агресія РФ під приводом запобігання геноциду - це зухвала маніпуляція, що не має під собою жодних реальних підстав

МЗС: Агресія РФ під приводом запобігання геноциду - це зухвала маніпуляція, що не має під собою жодних реальних підстав

16:33 26.02.2022
Федоров: Російський бізнес, який виступає проти Путіна, зможе приєднатися до Diia City в Україні

Федоров: Російський бізнес, який виступає проти Путіна, зможе приєднатися до Diia City в Україні

16:18 26.02.2022
Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

15:59 26.02.2022
Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

Зеленський: Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не летітимуть ракети і не наступатимуть війська

По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

За дві доби в українську армію мобілізовані майже 100 тис. громадян - Залужний

Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго

ОСТАННЄ

Білорусь зіткнеться з такою самою масивною ізоляцією, як РФ, якщо піде на агресію проти України - Кулеба

ЄС заборонить трансляцію Russia Today і Sputnik і їхні філії

Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, злетіти не міг

У Москві заговорили про своїх загиблих і поранених на війні в Україні

Держмитниця спростила ввезення в Україну гуманітарної допомоги

Резніков: Зламати українських захисників не вдасться, змусити нас здати Київ – тим більше

70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського - соцопитування "Рейтингу"

Держмитниця відключила пункти пропуску за східним напрямком на кордоні з країнами-агресорами

ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

Зеленський: Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не летітимуть ракети і не наступатимуть війська

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА