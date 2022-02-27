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17:58 27.02.2022

Генпрокурор: Якби інформація про взяття в заручники російськими військовими породілей Ворзельського пологового будинку була правдою, то я б про це знала

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Генпрокурор: Якби інформація про взяття в заручники російськими військовими породілей Ворзельського пологового будинку була правдою, то я б про це знала

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не підтверджує інформації про нібито взяття в заручники породілей Ворзельського пологового будинку Київської області.

У неділю в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що породіллі Ворзельського пологового будинку фактично перебувають у заручниках у військових РФ для прикриття під час наступу на Київ, Венедіктова сказала: "У мене такої інформації немає, зараз я її перевірю. Але думаю, що якби ця інформація була правдивою, то вона б у мене вже була, бо я на зв'язку з усіма областями та прокурорами на місцях".

Теги: #ворзель #венедіктова
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