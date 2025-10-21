Інтерфакс-Україна
Події
19:40 21.10.2025

У Ворзелі заклали капсулу на старт будівництва Центру взаємодії за сприяння УЧХ

Фото: Олександр Зубко / Інтерфакс-Україна

У Ворзелі (Київська обл.) урочисто заклали капсулу на честь початку будівництва Центру взаємодії та відновлення.

Oлександр Зубко / Інтерфакс-Україна

"Сьогодні ми лише на старті цього проєкту. Ця будівля буде насичена всім необхідним функціоналом, якого потребують і заслуговують ворзеляни, наші захисники й захисниці", - сказав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Oлександр Зубко / Інтерфакс-Україна

Виконувач обов’язків старости Ворзельського старостинського округу В’ячеслав Преподобний зазначив, що капсула є символом розвитку громади.

Очікується, що новий адміністративно-соціальний центр стане багатофункціональним простором, який об’єднає старостат та центр надання адміністративних послуг, консультаційні служби з працевлаштування й юридичної підтримки громадян, сучасну бібліотеку та зону відпочинку для мешканців.

На другому поверсі передбачено простір соціального спрямування - для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів і цивільних. Також у комплексі буде облаштоване укриття, яке за потреби трансформуватиметься у зал для активного дозвілля та громадських заходів.

Проєкт реалізується у співпраці Українського Червоного Хреста, Бучанської міської ради, за сприяння Київської обласної державної (військової) адміністрації, а також завдяки підтримці приватної родини філантропів із Великої Британії.

Як зазначив генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко, концепція сильної громади посідає одне з найважливіших місць у стратегії організації.

Oлександр Зубко / Інтерфакс-Україна

"Для нас сильна громада - це насамперед комфортне, безпечне середовище для наших громадян, для українців. Тому ми рухаємося саме в цьому напрямку й робимо все для того, щоб громади ставали сильнішими", - наголосив він.

Теги: #ворзель #доценко #відновлення #тчху #федорук

