Білорусь стала ще одним центром концентрації російських військ – Генштаб ЗСУ

Росія продовжує повітряно-наступальну операцію проти України, ще одним центром концентрації російських військ стала Республіка Білорусь, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"З 00:00 27 лютого російські агресори завдали 5 авіаційних та 16 ракетних ударів", інформує Генштаб ЗСУ у неділю у Фейсбуці.

Згідно з повідомленням, ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь.

"До аеродрому Мачуліщі перекинуто 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Острів Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 повітряно-космічних сил; до аеродрому Барановичі – чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34", - йдеться у повідомленні.

У пості зазначається, що перегрупувавши війська, противник робить наступальні дії у напрямку Києва.

У свою чергу сили оборони столиці вдало захищають місто під керівництвом командувача оборони Києва генерал-полковника Олександра Сирського та коменданта Героя України, полковника Сергія Собка.

"Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили ВМС України. Противник робив спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Ворожий десант знищено", - наголошується в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені до ведення бойових дій.

"Ворог продовжує чинити військові злочини, здійснюючи обстріл мирних українських міст Харкова та Балаклії. Триває відчайдушна оборона міста Херсона", - наголошується у повідомленні.