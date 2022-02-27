Події

15:43 27.02.2022

Путін розпорядився перевести сили стримування на особливий режим чергування

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Путін розпорядився перевести сили стримування на особливий режим чергування

Президент РФ Володимир Путін наказав перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

"Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування", - сказав Путін під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

Теги: #путін #армія
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