Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT глави МЗС ЄС ухвалять у неділю - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що глави МЗС країн ЄС на зустрічі в неділю в межах посилення санкцій проти РФ ухвалять рішення щодо відключення низки російських банків від міжбанківської системи SWIFT.

"Ми ухвалимо більше жорстких економічних санкцій, зокрема виключення російських банків із системи SWIFT", - написав Боррель у Twitter.

За його словами, крім цього міністри обговорять пропозицію використати Європейський фонд сприяння миру "для фінансування постачання летальних озброєнь українській армії".

Як очікується, позачергова віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС розпочнеться у неділю о 18:00 за місцевим часом.

У ніч із суботи на неділю США, ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія та Канада оголосили про досягнуту домовленість відключити окремі російські банки від системи SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це система передання фінансових повідомлень (платіжних доручень, доручень на переведення ЦП, довідкової інформації) для виконання транзакцій над ринком платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах.