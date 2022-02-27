Події

14:39 27.02.2022

Румунія відправить в Україну боєприпаси та військову техніку, готова прийняти поранених – Генштаб ЗСУ

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Румунія відправить в Україну боєприпаси та військову техніку, готова прийняти поранених – Генштаб ЗСУ

Уряд Румунії вирішив відправити в Україну боєприпаси та військову техніку, а також висловив готовність прийняти поранених, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Як повідомляється, представник уряду Румунії Дан Кербунару також заявив, що Румунія також допоможе Україні паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів на понад 3 млн євро.

Уряд Румунії також висловив готовність прийняти поранених українців у військових шпиталях.

У свою чергу Збройні Сили України вдячні народу, президенту, парламенту, уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Румунії за військову допомогу та підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Теги: #техніка #боєприпаси #румунія
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