Румунія відправить в Україну боєприпаси та військову техніку, готова прийняти поранених – Генштаб ЗСУ

Уряд Румунії вирішив відправити в Україну боєприпаси та військову техніку, а також висловив готовність прийняти поранених, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Як повідомляється, представник уряду Румунії Дан Кербунару також заявив, що Румунія також допоможе Україні паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів на понад 3 млн євро.

Уряд Румунії також висловив готовність прийняти поранених українців у військових шпиталях.

У свою чергу Збройні Сили України вдячні народу, президенту, парламенту, уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Румунії за військову допомогу та підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.