Події

14:27 27.02.2022

Із початку доби на Київщині загинули 9 людей – голова обладміністрації

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Із початку доби на Київщині загинули 9 людей – голова обладміністрації

Дев'ятеро людей загинули та 60 було доставлено до лікарень у Київській області з початку повномасштабної російської агресії станом на 12.00 неділі, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Усього з початку 27 лютого до лікарень області доставлено 60 осіб – цивільних та військових. Маємо 9 летальних випадків", – написав Кулеба у Facebook у неділю.

За його словами, зранку відбувається сильний обстріл у Бучі, Гостомелі, Ірпені.

"О 8:30 надійшло повідомлення про влучення в 9-поверховий будинок у Бучі. Пожежа локалізована. Скупчення російської техніки, зранку йде бій. У Бородянській територіальній громаді – бої з російськими військами. У напрямку на Вишгород – формується колона танків. Усі 9 територіальних громад Фастівського району та їхні населені пункти перебувають під нашим контролем. На територіях Фастівської, Калинівської та Глевахівської ТГ проводяться заходи щодо виявлення та знищення ДРГ ворога", – поінформував Кулеба.

Він зазначив, що пошкодження об'єктів критичної інфраструктури відсутні.

"Територіальна оборона – Вишгородський та Бучанський батальйони прийняли бій. Броварський та Бориспільський виконують завдання на певних позиціях. Загиблих немає. Один поранений", – зазначив Кулеба.

Голова обладміністрації додав, що харчоблоки навчальних закладів забезпечують приготування їжі для місцевого населення та сил територіальної оборони.

"Заклади з цілодобовим перебуванням дітей забезпечені всім необхідним. Загалом ситуація на Київщині повністю контрольована", – наголосив Кулеба.

Теги: #київщина #втрати
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