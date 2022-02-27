"Укроборонпром" постійно передає техніку до ЗСУ, НГУ та тероборону

Заводи державного концерну "Укроборонпром" постійно передають бойову та цивільну техніку до Збройних сил України, Нацгвардії, підрозділів територіальної оборони та інших силових структур.

Також організовано цілодобовий поточний прийом від усіх силовиків техніки для ремонту. Робітники, інженери, конструктори живуть практично або в бомбосховищі, або в цехах. Військові постійно приїжджають і забирають створене за ці дні озброєння. За необхідності працівники заводів самостійно, на своїх машинах відвозять зброю, не чекаючи на прибуття військових", - йдеться в повідомленні "Укроборонпрому" у Фейсбуці.

Усі виїзні бригади координуються військовими та працюють постійно, відновлюючи техніку на місцях.

"Укроборонпром" передав в українські війська максимальну кількість автомобілів, що перебувають на балансі Укроборонпрому, зокрема легкові машини.

"Вночі один із директорів підприємств особистою машиною забирав запчастини і потрапив під обстріл. Він живий, перебуває у лікарні", - зазначили у держконцерні.

Збройним силам передано велику кількість паливно-мастильних матеріалів із запасів підприємств

На "Укроборонпромі" також триває ремонт літаків силами стратегічних авіапідприємств. Їхня територія зайнята нашими військовими, злітні смуги взяті під контроль.

Виготовлені та передані ВМС багатоствольні 55-мм гранатомети МРГ-1.

Крім того, всі заводи, що мають таку можливість, розпочали виробництво простих, але ефективних засобів затримання противника – протитанкових їжаків.