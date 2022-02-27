Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі та вимагає призначити слухання вже наступного тижня, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - написав Зеленський у Twitter.