Події

12:24 27.02.2022

Волонтери лінії "Повернися живим з України" за 15 годин роботи прийняли майже 700 дзвінків від матерів російських військовослужбовців, іще тисячі залишилися без відповіді

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Волонтери лінії "Повернися живим з України" за 15 годин роботи прийняли майже 700 дзвінків від матерів російських військовослужбовців, іще тисячі залишилися без відповіді

Співробітниці київської поліції діалогу, які працюють на інформаційній лінії "Повернися живим з України", лише за 15 годин роботи прийняли майже 700 дзвінків від матерів російських військовослужбовців, які вже четвертий день не можуть зв'язатися зі своїми синами.

"З моменту запуску гарячої лінії для російських жінок "Повернись живим з України" минуло лише 15 годин. Телефони не замовкають ні на секунду. За цей час п'ять операторів, дівчата з поліції діалогу Києва, прийняли майже 700 дзвінків від матерів Росії, які в жаху, вже четвертий день не мають жодного зв'язку зі своїми синами", - написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

Він зазначив, що ще декілька тисяч дзвінків залишилися без відповіді. "Наразі збільшуватимемо кількість операторів до десяти, щоб хоч якось справлятися", - зазначив Геращенко.

Теги: #волонтери #військові_рф
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