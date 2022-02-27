Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

Представники України не будуть присутні на переговорах із Росією у Гомелі, заявив речник президента України Сергій Никифоров.

"Ми почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за "русским военным кораблем". Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля - є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Никифоров наголосив, що Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується місця проведення.

"Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої в наші міста прямують літаки та ракети. Також у питаннях безпеки нашої делегації ми змушені були б покладатися на гарантії приймаючої сторони. Враховуючи попередні події, такі гарантії коштують дуже мало", - уточнив прессекретар глави держави.

За його словами, позиція України залишається незмінною.

"Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами", – наголосив він.