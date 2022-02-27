Події

12:04 27.02.2022

Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

2 хв читати
Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

Представники України не будуть присутні на переговорах із Росією у Гомелі, заявив речник президента України Сергій Никифоров.

"Ми почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за "русским военным кораблем". Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля - є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Никифоров наголосив, що Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується місця проведення.

"Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої в наші міста прямують літаки та ракети. Також у питаннях безпеки нашої делегації ми змушені були б покладатися на гарантії приймаючої сторони. Враховуючи попередні події, такі гарантії коштують дуже мало", - уточнив прессекретар глави держави.

За його словами, позиція України залишається незмінною.

"Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами", – наголосив він.

 

Теги: #війна #переговори #никифоров
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 27.02.2022
В Україні створено сайт, на якому можна ідентифікувати загиблих та полонених російських солдатів

В Україні створено сайт, на якому можна ідентифікувати загиблих та полонених російських солдатів

11:54 27.02.2022
В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

11:54 27.02.2022
Рятувальники Києва ліквідують наслідки вибухів та пожеж у Деснянському районі столиці

Рятувальники Києва ліквідують наслідки вибухів та пожеж у Деснянському районі столиці

11:51 27.02.2022
Зеленський: Події РФ в Україні тягнуть на міжнародний трибунал

Зеленський: Події РФ в Україні тягнуть на міжнародний трибунал

11:12 27.02.2022
Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

10:04 27.02.2022
Переговори щодо припинення війни на території Білорусі неможливі - Зеленський

Переговори щодо припинення війни на території Білорусі неможливі - Зеленський

09:31 27.02.2022
Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

09:13 27.02.2022
ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

09:11 27.02.2022
Нацбанк переказав Нацгвардії 450 млн грн із спецрахунку допомоги

Нацбанк переказав Нацгвардії 450 млн грн із спецрахунку допомоги

09:00 27.02.2022
До Сум рухається колона російської техніки - Сумська ЦВА

До Сум рухається колона російської техніки - Сумська ЦВА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія втратила в Україні вже близько 4300 військовослужбовців – Міноборони України

В Україні створено сайт, на якому можна ідентифікувати загиблих та полонених російських солдатів

В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

Зеленський: Події РФ в Україні тягнуть на міжнародний трибунал

Злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду, Росію слід позбавити права голосу в Раді безпеки ООН - Зеленський

ОСТАННЄ

UHRA консолідує інформацію від готелів про місця розміщення біженців

У мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом, де росіяни просять забрати їх із-під Гостомеля

Волонтери лінії "Повернися живим з України" за 15 годин роботи прийняли майже 700 дзвінків від матерів російських військовослужбовців, іще тисячі залишилися без відповіді

Ірландія закриває авіапростір країни для літаків РФ

Громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів

За добу військова обстановка навколо України суттєво не змінилася, противник не робить активних наступальних дій - Арестович

Росія втратила в Україні вже близько 4300 військовослужбовців – Міноборони України

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту

Резніков закликав українців дотримуватись правил під час проходження процедур контролю на блокпостах

ДСНС спростовує інформацію про радіаційну небезпеку у зв'язку з обстрілами біля київської філії "Радона"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА