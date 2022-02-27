Зеленський: Події РФ в Україні тягнуть на міжнародний трибунал

Агресивні дії Російської Федерації на території України тягнуть на міжнародний трибунал, заявив президент Володимир Зеленський.

"Те, що окупанти завдають Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо", - сказав глава української держави у зверненні до народу в неділю.

Зеленський зазначив, що агресор планує ще більше бомбардувати українські міста та "ще підступніше вбивати наших дітей".

"Вони брехали, що не чіпатимуть громадянське населення. Але з першої години вторгнення російські війська б'ють по цивільній інфраструктурі. Вони свідомо обрали тактику на поразку людей і всього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садки, житлові будинки – все під ударами щодня", - наголосив Зеленський.