Україна закликала Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у телефонній розмові з головою Кнесету Держави Ізраїль Мікі Леві закликав Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів, повідомило посольство України в Ізраїлі.

"Спікер Кнесета висловив слова підтримки Україні та українському народу під час російської агресії. Стефанчук закликав ізраїльського колегу посилити тиск на РФ з метою припинення війни в Україні та початку переговорів", - йдеться у повідомленні на сторінці посольства України в Ізраїлі у Facebook у суботу .

Також Стефанчук та Леві обговорили потреби України у міжнародній допомозі.