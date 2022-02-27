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10:53 27.02.2022

Україна закликала Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

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Україна закликала Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у телефонній розмові з головою Кнесету Держави Ізраїль Мікі Леві закликав Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів, повідомило посольство України в Ізраїлі.

"Спікер Кнесета висловив слова підтримки Україні та українському народу під час російської агресії. Стефанчук закликав ізраїльського колегу посилити тиск на РФ з метою припинення війни в Україні та початку переговорів", - йдеться у повідомленні на сторінці посольства України в Ізраїлі у Facebook у суботу .

Також Стефанчук та Леві обговорили потреби України у міжнародній допомозі.

Теги: #україна #ізраїль
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