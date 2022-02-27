Події

10:42 27.02.2022

ЗЛОЧИННІ ДІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ, РФ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ В РАДБЕЗІ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 хв читати
ЗЛОЧИННІ ДІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ, РФ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ В РАДБЕЗІ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЛОЧИННІ ДІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ, РФ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ В РАДБЕЗІ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Теги: #рф #радбез_оон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 27.02.2022
До Сум рухається колона російської техніки - Сумська ЦВА

До Сум рухається колона російської техніки - Сумська ЦВА

08:41 27.02.2022
Бучею пройшла колона техніки РФ

Бучею пройшла колона техніки РФ

07:06 27.02.2022
США та Албанія ініціювали скликання засідання РБ ООН з метою проведення сесії Генасамблеї щодо агресії РФ в Україні

США та Албанія ініціювали скликання засідання РБ ООН з метою проведення сесії Генасамблеї щодо агресії РФ в Україні

23:18 26.02.2022
Ткаченко закликає міністрів культури ЄС блокувати пропагандистські канали Росії у своїх країнах

Ткаченко закликає міністрів культури ЄС блокувати пропагандистські канали Росії у своїх країнах

23:09 26.02.2022
Генпрокурор: продовжуємо фіксувати військові злочини, які скоюють збройні сили РФ

Генпрокурор: продовжуємо фіксувати військові злочини, які скоюють збройні сили РФ

22:49 26.02.2022
Поліцейські затримали п'ятьох імовірних російських диверсантів у Львові

Поліцейські затримали п'ятьох імовірних російських диверсантів у Львові

22:41 26.02.2022
Найближчими тижнями обмеження зачеплять ще більшу кількість російських клептократів

Найближчими тижнями обмеження зачеплять ще більшу кількість російських клептократів

22:36 26.02.2022
Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

22:17 26.02.2022
Дев'ять країн Європи закрили своє небо для російських літаків, Мінінфраструктури просить IATA виключити російських авіаперевізників

Дев'ять країн Європи закрили своє небо для російських літаків, Мінінфраструктури просить IATA виключити російських авіаперевізників

21:46 26.02.2022
"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови - Подоляк

Зеленський - білоруському народу: Будьте Білоруссю, а не Росією!

По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

Зеленський: Переговори з Росією могли б відбутися в країні, з території якої не летять ракети

Переговори щодо припинення війни на території Білорусі неможливі - Зеленський

ОСТАННЄ

Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови - Подоляк

Показники якості повітря на правому березі Києва в нормі - КМДА

На кордоні з Угорщиною працюватимуть цілодобово ще два пункти пропуску - Держприкордонслужба

На житловому масиві Троєщина в Києві впав уламок російської ракети, збитої ППО – радник голови МВС

У Харкові окупанти здаються в полон, в Нацполіції просять дати їм тимчасовий притулок

Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця - Броварська міськрада

СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

Зеленський - білоруському народу: Будьте Білоруссю, а не Росією!

Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств

"Укрзалізниця" вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА