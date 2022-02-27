ЗЛОЧИННІ ДІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ, РФ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ В РАДБЕЗІ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ЗЛОЧИННІ ДІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ, РФ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ В РАДБЕЗІ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ЗЛОЧИННІ ДІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ, РФ ТРЕБА ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ В РАДБЕЗІ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі
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