Зеленський: Переговори з Росією могли б відбутися в країні, з території якої не летять ракети

Переговори з Росією можуть відбутися у будь-якій країні, з території якої не летять ракети, сказав у відеозверненні в неділю вранці президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить у країні, з території якої не летять ракети. Лише так переговори можуть бути чесними. І можуть справді закінчити війну", - заявив він.

Звертаючись до Білорусі, Зеленський зазначив, що "якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити в Мінську". "Коли ви були нейтральними, ми говорили у Мінську, ми багато разів зустрічалися. Так просто. Так щиро. Саме так, по-сусідськи розмовляти. Зараз ви ще не зробили свій головний вибір. І він попереду, він повинен залежати лише від вас. Не від Росії, не від України, не від Америки, а від народу Білорусі", - заявив Зеленський.