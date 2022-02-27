У Бучі в дев'ятиповерховий будинок влучив снаряд, попередньо жертв і постраждалих немає - ДСНС

Унаслідок влучення снаряда спалахнув дев'ятиповерховий будинок у Бучі Київської області, пожежу локалізовано, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"У Київській області 27 лютого о 08:20 у м. Буча на вул. Вокзальній, 101 сталося влучення снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок із подальшим займанням. Пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Зазначається, що попередньо жертв і потерпілих немає.

"Від ДСНС залучалися 5 осіб і 1 од. техніки. Підрозділи ДСНС залишили місце події у зв'язку з обстрілом", - ідеться в повідомленні.