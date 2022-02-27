Події

09:48 27.02.2022

У Бучі в дев'ятиповерховий будинок влучив снаряд, попередньо жертв і постраждалих немає - ДСНС

1 хв читати

Унаслідок влучення снаряда спалахнув дев'ятиповерховий будинок у Бучі Київської області, пожежу локалізовано, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"У Київській області 27 лютого о 08:20 у м. Буча на вул. Вокзальній, 101 сталося влучення снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок із подальшим займанням. Пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Зазначається, що попередньо жертв і потерпілих немає.

"Від ДСНС залучалися 5 осіб і 1 од. техніки. Підрозділи ДСНС залишили місце події у зв'язку з обстрілом", - ідеться в повідомленні.

Теги: #снаряд #буча #будинок
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 27.02.2022
Бучею пройшла колона техніки РФ

Бучею пройшла колона техніки РФ

08:54 26.02.2022
У житловий будинок на проспекті Лобановського в Києві влучив снаряд

У житловий будинок на проспекті Лобановського в Києві влучив снаряд

16:58 25.02.2022
У Чернігівське СБУ потрапили два снаряди, у будівлі пожежа - ЗМІ

У Чернігівське СБУ потрапили два снаряди, у будівлі пожежа - ЗМІ

12:54 24.02.2022
У Бучі та Гостомелі чути вибухи, ймовірно, це атака на Гостомельський аеропорт

У Бучі та Гостомелі чути вибухи, ймовірно, це атака на Гостомельський аеропорт

10:51 24.02.2022
У центральну частину Умані потрапив снаряд, один цивільний загинув, п'ятеро поранені

У центральну частину Умані потрапив снаряд, один цивільний загинув, п'ятеро поранені

18:31 21.02.2022
Медгрупа "Адоніс" відкрила медичний центр у Бучі Київської області

Медгрупа "Адоніс" відкрила медичний центр у Бучі Київської області

15:14 20.02.2022
У житловому будинку в центрі Львова обвалилася сходова клітка, ніхто не постраждав

У житловому будинку в центрі Львова обвалилася сходова клітка, ніхто не постраждав

17:30 19.02.2022
Зеленський: заяви про обстріли з боку України - це провокація, це суцільна брехня і цинізм

Зеленський: заяви про обстріли з боку України - це провокація, це суцільна брехня і цинізм

16:15 19.02.2022
Кулеба спростував заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Ростовської області

Кулеба спростував заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Ростовської області

13:31 19.02.2022
У РФ розслідуватимуть інформацію ЗМІ про снаряд, що розірвався в Ростовській області

У РФ розслідуватимуть інформацію ЗМІ про снаряд, що розірвався в Ростовській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

До Сум рухається колона російської техніки - Сумська ЦВА

До Сум рухається колона російської техніки - Сумська ЦВА

ОСТАННЄ

Україна закликає Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

У Деснянському районі Києва сталося займання кількох автомобілів - КМДА

ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ МОЖУТЬ ВІДБУТИСЯ У КРАЇНІ, З ТЕРИТОРІЇ ЯКОЇ НЕ ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Радіаційний фон на Лівому березі Києва в нормі – КМДА

Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків – під українським контролем – радник глави МВС

Комунальні та приватні перевізники міста забезпечують транспортом захисників України - КМДА

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

Центр протидії дезінформації: Повідомлення РФ про те, що в Харківській області затримано 302-й зенітний полк - фейк

Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА