Події

09:41 27.02.2022

Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків – під українським контролем – радник глави МВС

1 хв читати
Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків – під українським контролем – радник глави МВС

Україна контролює Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Ворог намагався прорватися в наші міста, але ... Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків перебувають повністю під українським контролем, незважаючи на те, що росіяни посилають свої ДРГ і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру. Усі наші міста ми відстояли... і ми продовжуємо вбивати ворога", - сказав Денисенко, оприлюднюючи заяву пресцентру МВС.

Теги: #контроль #міста
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 26.02.2022
Суми повністю перейшли під контроль України

Суми повністю перейшли під контроль України

10:24 25.02.2022
У зоні ЧАЕС зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання

У зоні ЧАЕС зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання

19:04 24.02.2022
В українських містах запроваджують комендантську годину у зв'язку із вторгненням Росії

В українських містах запроваджують комендантську годину у зв'язку із вторгненням Росії

15:08 12.02.2022
Зеленський наголошує на важливості запобігання дестабілізації всередині країни

Зеленський наголошує на важливості запобігання дестабілізації всередині країни

19:33 10.02.2022
АМУ проти передачі ДІАМ низки містобудівних повноважень органів місцевого самоврядування

АМУ проти передачі ДІАМ низки містобудівних повноважень органів місцевого самоврядування

19:07 19.01.2022
ЄС планує ухвалити в червні закон про цифрові послуги, покликаний контролювати інтернет

ЄС планує ухвалити в червні закон про цифрові послуги, покликаний контролювати інтернет

18:09 11.10.2021
Район Золотих воріт у Києві увійшов до списку найкращих у світі

Район Золотих воріт у Києві увійшов до списку найкращих у світі

13:37 03.10.2021
Зеленський про можливу повну підконтрольність Ради президенту: цього не буде, мені не потрібна жодна влада

Зеленський про можливу повну підконтрольність Ради президенту: цього не буде, мені не потрібна жодна влада

12:32 18.09.2021
Серед усіх міст України найбільше задоволені якістю послуг жителі Вінниці – дослідження

Серед усіх міст України найбільше задоволені якістю послуг жителі Вінниці – дослідження

20:58 03.09.2021
Перший віце-президент Афганістану назвав "пропагандою супротивника" повідомлення про захоплення талібами Панджшера

Перший віце-президент Афганістану назвав "пропагандою супротивника" повідомлення про захоплення талібами Панджшера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переговори щодо припинення війни на території Білорусі неможливі - Зеленський

У Бучі в дев'ятиповерховий будинок влучив снаряд, попередньо жертв і постраждалих немає - ДСНС

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

ОСТАННЄ

Переговори щодо припинення війни на території Білорусі неможливі - Зеленський

Україна закликає Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

У Деснянському районі Києва сталося займання кількох автомобілів - КМДА

Радіаційний фон на Лівому березі Києва в нормі – КМДА

У Бучі в дев'ятиповерховий будинок влучив снаряд, попередньо жертв і постраждалих немає - ДСНС

Комунальні та приватні перевізники міста забезпечують транспортом захисників України - КМДА

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

Центр протидії дезінформації: Повідомлення РФ про те, що в Харківській області затримано 302-й зенітний полк - фейк

Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі - Залужний

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА