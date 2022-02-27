Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків – під українським контролем – радник глави МВС

Україна контролює Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Ворог намагався прорватися в наші міста, але ... Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків перебувають повністю під українським контролем, незважаючи на те, що росіяни посилають свої ДРГ і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру. Усі наші міста ми відстояли... і ми продовжуємо вбивати ворога", - сказав Денисенко, оприлюднюючи заяву пресцентру МВС.