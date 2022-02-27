SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

Всесвітня платіжна система SWIFT буде готова виконати рішення США та ЄС щодо відключення від неї деяких російських банків у разі отримання відповідного розпорядження, йдеться у заяві системи, повідомив телеканал NBC.

"Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб вивчити подробиці про організації, на які поширюватимуться нові заходи, і ми готуємося виконати юридичні інструкції", - йдеться у заяві SWIFT, яку цитує NBC у неділю.

Раніше США, ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Британія та Канада у спільній заяві оголосили, що вони домовилися про відключення окремих російських банків, які потрапили під західні санкції від системи SWIFT.

Представник американської адміністрації повідомив, що відключення від SWIFT може не торкнутися російських банків, через які йдуть платежі за постачання енергоносіїв. Він зазначив, що під час підготовки списку банків, які відключатимуться від SWIFT, відбиратимуться ті, через які платежі, пов'язані з енергоносіями, не проходять.