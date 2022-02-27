Події

06:43 27.02.2022

SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

1 хв читати
SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

Всесвітня платіжна система SWIFT буде готова виконати рішення США та ЄС щодо відключення від неї деяких російських банків у разі отримання відповідного розпорядження, йдеться у заяві системи, повідомив телеканал NBC.

"Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб вивчити подробиці про організації, на які поширюватимуться нові заходи, і ми готуємося виконати юридичні інструкції", - йдеться у заяві SWIFT, яку цитує NBC у неділю.

Раніше США, ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Британія та Канада у спільній заяві оголосили, що вони домовилися про відключення окремих російських банків, які потрапили під західні санкції від системи SWIFT.

Представник американської адміністрації повідомив, що відключення від SWIFT може не торкнутися російських банків, через які йдуть платежі за постачання енергоносіїв. Він зазначив, що під час підготовки списку банків, які відключатимуться від SWIFT, відбиратимуться ті, через які платежі, пов'язані з енергоносіями, не проходять.

 

 

Теги: #світ #росія #swift
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:30 27.02.2022
Шмигаль подякував Заходу за введені санкції проти РФ щодо SWIFT

Шмигаль подякував Заходу за введені санкції проти РФ щодо SWIFT

00:36 27.02.2022
Лідери ЄК, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США вирішили виключити окремі банки Росії зі SWIFTТ – спільна заява

Лідери ЄК, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США вирішили виключити окремі банки Росії зі SWIFTТ – спільна заява

00:33 27.02.2022
ЄС і США вирішили виключити зі SWIFT російські банки, які потрапили під санкції, і, за необхідності, інші банки з РФ - уряд ФРН

ЄС і США вирішили виключити зі SWIFT російські банки, які потрапили під санкції, і, за необхідності, інші банки з РФ - уряд ФРН

23:27 26.02.2022
Лідери країн ЄС та США можуть уже найближчим часом вирішити питання щодо обмеження доступу РФ до SWIFT

Лідери країн ЄС та США можуть уже найближчим часом вирішити питання щодо обмеження доступу РФ до SWIFT

22:23 26.02.2022
Байден вважає санкції проти РФ вірним рішенням, оскільки без них, вважає він, могла б статися світова війна

Байден вважає санкції проти РФ вірним рішенням, оскільки без них, вважає він, могла б статися світова війна

20:23 26.02.2022
У РФ проблеми з доступом до Twitter, Facebook, Instagram

У РФ проблеми з доступом до Twitter, Facebook, Instagram

19:56 26.02.2022
Литва закрила повітряний простір для російських літаків

Литва закрила повітряний простір для російських літаків

19:49 26.02.2022
Відключення Росії від SWIFT – це конкретна ціна за вторгнення в Україну, заявив Зеленський

Відключення Росії від SWIFT – це конкретна ціна за вторгнення в Україну, заявив Зеленський

19:23 26.02.2022
США пригрозили Москві новими санкціями у разі "падіння Києва" - ТБ

США пригрозили Москві новими санкціями у разі "падіння Києва" - ТБ

18:10 26.02.2022
Прем'єри Британії та Нідерландів обговорили відключення РФ від SWIFT

Прем'єри Британії та Нідерландів обговорили відключення РФ від SWIFT

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Охтирці в суботу загинули шестеро людей і померла поранена в п'ятницю дівчинка

ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

Під Васильковом триває бій за аеропорт, через що рятувальники не можуть розпочати гасіння пожежі на нафтобазі – голова обладміністрації

Дим та шкідливі речовини можуть розноситися вітром після пожежі у Василькові – КМДА

Кількість резервістів тероборони досягло 37 тис. – головком ЗСУ

ОСТАННЄ

США та Албанія ініціювали скликання засідання РБ ООН з метою проведення сесії Генасамблеї щодо агресії РФ в Україні

Російська актриса Ахеджакова перевела $10 тис. на підтримку української армії

В Охтирці в суботу загинули шестеро людей і померла поранена в п'ятницю дівчинка

ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

Під Васильковом триває бій за аеропорт, через що рятувальники не можуть розпочати гасіння пожежі на нафтобазі – голова обладміністрації

Дим та шкідливі речовини можуть розноситися вітром після пожежі у Василькові – КМДА

Снаряди, що потрапили до сховища радіоактивних відходів, не призвели до його розгерметизації - ДСНС

Генеральний директор МАГАТЕ закликав забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні

У Харкові, де точаться бої, стався вибух на газопроводі

Захід має намір позбавити ЦБ РФ можливості використовувати валютні резерви для підтримки рубля - адміністрація США

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА