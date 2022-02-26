Ткаченко закликає міністрів культури ЄС блокувати пропагандистські канали Росії у своїх країнах

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає міністрів культури країн Європейського Союзу блокувати пропагандистські канали Росії у своїх країнах.

"Заклики продовжуються. Підіб’ємо інформаційний десант ворога. Тож сьогодні також направив листа до міністрів культури ЄС з проханням блокувати пропагандистські канали Росії у себе в країнах", - написав він у Telegram-каналі.

Він також висловив сподівання на швидку та конкретну відповідь від колег.

"Блокуючи кремлівську машину брехні, ми зможемо сприяти зупинці російській військовій агресії в Україні", - підсумував міністр.