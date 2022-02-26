Генпрокурор: продовжуємо фіксувати військові злочини, які скоюють збройні сили РФ

Органи прокуратури та правопорядку продовжують фіксувати злочини РФ проти мирних жителів України, наголошує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Усі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, не уникнуть відповідальності. Органи прокуратури та правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати військові злочини, які вчиняють збройні сили РФ", - написала генпрокурор у суботу на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вона зазначила, що відкрито справу за фактом обстрілу машини "швидкої допомоги" на трасі Херсонської області, внаслідок чого водій та поранений військовий згоріли, а один із поранених дістав вогнепальне поранення. "Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 статті 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Також, за її словами, відкрито справу за фактом розстрілу з автоматичної зброї Ділербека Шакірова – громадянського журналіста інформаційного тижневика "Навколо тебе", члена Благодійного фонду "Будинок надії".

Венедиктова повідомила, що наразі з'ясовується інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу житлового будинку в Харкові на Бучми, 36, де тривають запеклі бої.

"Ніч буде важкою. Але завтра сонце. Тримаємо стрій", - додала генпрокурор.