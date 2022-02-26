Події

22:38 26.02.2022

Окупантів зупинено на поліському напрямку на лінії Бородянка-Буча-Вишгород

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Окупантів зупинено на поліському напрямку на лінії Бородянка-Буча-Вишгород

Наступ окупаційних військ РФ на поліському напрямку на північний захід від Києва зупинено на рубежі Бородянка-Буча-Вишгород, підрозділи противника частково втратили боєздатність, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 20:00.

Водночас у Чернігівській області окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ із метою блокування Києва. "Підрозділи ЗС України стримують загарбника", - наголошується у зведенні, оприлюдненому на сторінці Генштабу у Facebook.

Окрім того, противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Білгорода до Старобільська.

У Волинському операційному районі ворог робить демонстраційні дії.

На південному напрямку противнику вдалося вийти на околиці міста Скадовська та Голої Пристані Херсонської області. "Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро. Закликаємо добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору!" - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що російські спецназівці та диверсанти, попри Женевські конвенції та правила ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

 

Теги: #київ #оборона #вторгнення
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