Події

22:28 26.02.2022

Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

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Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що в неділю міністри закордонних справ ЄС обговорять подальші заходи на підтримку України проти російської агресії.

"Я скликаю віртуальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС завтра (у неділю – ІФ) о 18:00, щоб вжити подальших заходів на підтримку України проти агресії з боку Росії. Я запропоную пакет екстреної допомоги українським збройним силам, щоби підтримати їх у їхній героїчній боротьбі", - написав Боррель у Twitter у суботу ввечері.

 

Теги: #україна #єс #зустріч #міністри #боррель
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