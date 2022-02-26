Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що в неділю міністри закордонних справ ЄС обговорять подальші заходи на підтримку України проти російської агресії.

"Я скликаю віртуальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС завтра (у неділю – ІФ) о 18:00, щоб вжити подальших заходів на підтримку України проти агресії з боку Росії. Я запропоную пакет екстреної допомоги українським збройним силам, щоби підтримати їх у їхній героїчній боротьбі", - написав Боррель у Twitter у суботу ввечері.