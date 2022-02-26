Байден вважає санкції проти РФ вірним рішенням, оскільки без них, вважає він, могла б статися світова війна

Президент США Джо Байден заявив у суботу, що вважає за правильний вибір санкційного шляху щодо Росії, оскільки в іншому разі, на його думку, могла б статися світова війна.

"У нас було два варіанти: розпочати третю світову війну, піти на війну з Росією у фізичному плані або забезпечити те, щоб країна, чиї дії настільки суперечать міжнародному праву, зрештою заплатила за те, що вона робить", - сказав Байден в інтерв'ю з актором Браяном Тайлером Коеном на його YouTube-каналі.

За словами американського президента, від самого початку його мета полягала в тому, щоб "переконатися в наявності порозуміння у НАТО та європейців" стосовно заходів щодо Росії.

"Бо єдине, що (президент РФ Володимир - ІФ) Путін, як йому здавалося, міг зробити, це розділити НАТО. Цього не сталося. Була повна одностайність", - зазначив Байден.