Мер Києва: Ворог до столиці не прорвався, але орудують диверсійні групи, тривають перестрілки та зіткнення

Ситуація в Києві напружена, російські війська не прорвалися, але в місті орудують диверсійні групи, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Ситуація у столиці - складна та напружена. Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють та знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз", - йдеться у повідомленні мера столиці у Telegram-каналі.