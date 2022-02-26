Події

19:41 26.02.2022

В Україні немає дефіциту продовольства у магазинах і на складах – міністр агрополітики

1 хв читати
В Україні немає дефіциту продовольства у магазинах і на складах – міністр агрополітики

Більшість виробників продуктів харчування працюють у штатному режимі, ризиків для продовольчої безпеки українців не існує, написав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі у суботу.

"Серед фейків, які поширюють мережею задля посилення паніки, – дефіцит продовольства у магазинах та складах. Були тимчасові збої. Але Мінагрополітики провело координаційні наради з виробниками борошна, хліба, торговельними мережами. Ми всіх між собою скомунікували та проговорили всі деталі щодо безперебійних поставок продовольства в міста, села й селища України", - написав міністр у соцмережі.

Він наголосив, що більшість виробників продуктів харчування працюють у штатному режимі, при цьому ланцюжки їх постачань змінюються разом із міграцією населення.

"Наразі суттєво змінився розподіл попиту на базові продукти у регіонах у зв'язку з масовими переїздами людей. Усі перелаштовуються. Ми концентруємо постачання до регіонів найбільшого попиту", - зазначив міністр.

 

Теги: #мінагрополітики #продовольство
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 01.01.2022
Мінагрополітики підписало меморандум про стабілізацію цін на газ з виробниками "соціальних" продуктів

Мінагрополітики підписало меморандум про стабілізацію цін на газ з виробниками "соціальних" продуктів

16:52 21.12.2021
Україна зібрала рекордний урожай зернових – зернобобових та олійних культур - міністр агрополітики

Україна зібрала рекордний урожай зернових – зернобобових та олійних культур - міністр агрополітики

19:28 12.11.2021
Єврокомісія дозволила вживання в їжу другого виду комах

Єврокомісія дозволила вживання в їжу другого виду комах

15:52 26.10.2021
Виробництво біометану в АПК може посилити енергонезалежність України – Мінагрополітики

Виробництво біометану в АПК може посилити енергонезалежність України – Мінагрополітики

17:46 24.09.2021
Зеленський бачить потенціал України у формуванні сталого постачання харчовою продукцією

Зеленський бачить потенціал України у формуванні сталого постачання харчовою продукцією

19:06 09.09.2021
Університет Джорджа Вашингтона допоможе Україні залучити зовнішні гранти на реформу в меліоративній галузі

Університет Джорджа Вашингтона допоможе Україні залучити зовнішні гранти на реформу в меліоративній галузі

16:09 03.09.2021
Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових за всю свою історію - 44,8 млн тонн

Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових за всю свою історію - 44,8 млн тонн

11:27 19.07.2021
Держпродспоживслужба перейде в управління Мінагрополітики у вересні - ЄБА

Держпродспоживслужба перейде в управління Мінагрополітики у вересні - ЄБА

19:19 05.07.2021
Учасники зернового ринку і Мінагрополітики підписали меморандум про взаєморозуміння

Учасники зернового ринку і Мінагрополітики підписали меморандум про взаєморозуміння

18:38 05.07.2021
Мінагрополітики України прогнозує експорт зернових у 2021/2022 МР на рівні 2019/2020 МР - ЄБА

Мінагрополітики України прогнозує експорт зернових у 2021/2022 МР на рівні 2019/2020 МР - ЄБА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Алієв та Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, повідомив Зеленський

Агресор підходить до Енергодару та починає розміщувати "Гради", скеровані на Запорізьку АЕС

У Чернігові російська армія "Градами" стріляє по лікарнях, дитсадках і житлових будинках

Уряд Німеччини схвалив експорт німецької зброї з Нідерландів в Україну

"Укрзалізниця" знищила всі залізничні вузли з Росією

ОСТАННЄ

Українці через "єПідтримку" перерахували 355 млн грн на потреби армії

Алієв та Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, повідомив Зеленський

Агресор підходить до Енергодару та починає розміщувати "Гради", скеровані на Запорізьку АЕС

Судовий та митний конфіскат піде на потреби ЗСУ

"Укрпошта" почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ

Глава МВС: Організовуємо оборону від ДРГ, видано вже понад 25 тис. одиниць зброї - Київ боротиметься

США пригрозили Москві новими санкціями у разі "падіння Києва" - ТБ

"Укрзалізниця" скасувала поїзд Київ-Маріуполь у зв'язку з НС

Церковні дзвони можна використовувати як сигнали тривоги

Омбудсмен: Від початку воєнної агресії РФ від обстрілів загинули 5 дітей, ще 33 поранені

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА