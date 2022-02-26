В Україні немає дефіциту продовольства у магазинах і на складах – міністр агрополітики

Більшість виробників продуктів харчування працюють у штатному режимі, ризиків для продовольчої безпеки українців не існує, написав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі у суботу.

"Серед фейків, які поширюють мережею задля посилення паніки, – дефіцит продовольства у магазинах та складах. Були тимчасові збої. Але Мінагрополітики провело координаційні наради з виробниками борошна, хліба, торговельними мережами. Ми всіх між собою скомунікували та проговорили всі деталі щодо безперебійних поставок продовольства в міста, села й селища України", - написав міністр у соцмережі.

Він наголосив, що більшість виробників продуктів харчування працюють у штатному режимі, при цьому ланцюжки їх постачань змінюються разом із міграцією населення.

"Наразі суттєво змінився розподіл попиту на базові продукти у регіонах у зв'язку з масовими переїздами людей. Усі перелаштовуються. Ми концентруємо постачання до регіонів найбільшого попиту", - зазначив міністр.