Події

18:50 26.02.2022

У Бородянці в суботу обстріл забрав 6 життів, відкрито справу - Офіс генпрокурора

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У Бородянці в суботу обстріл забрав 6 життів, відкрито справу - Офіс генпрокурора

Кримінальне провадження розпочато за фактом віроломного вбивства шести осіб у смт Бородянка Бучанського району Київської області та заподіяння тяжких травм дитині внаслідок учиненого агресором обстрілу в суботу.

Як повідомляється в Телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України, досудове розслідування розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

"Встановлено, що ворожа артилерія у смт Бородянка Бучанського району знищила житловий будинок, у якому перебувала родина оперуповноваженого місцевого управління поліції. Родина у кількості шести осіб загинула на місці, його дитина 2020 року народження перебуває у тяжкому стані. Унаслідок потужних обстрілів з боку країни-агресора зазнали руйнувань житлові та господарські будинки, об'єкти інфраструктури населених пунктів Київщини", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що прокурори Київської облпрокуратури продовжують вживати всіх можливих заходів щодо належного документування воєнних злочинів військовослужбовців РФ та їхніх воєначальників для забезпечення невідворотності покарання для кожного, хто до них причетний.

Раніше пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Бородянці внаслідок влучення снаряда в житловий будинок виникла пожежа, через що загинуло щонайменше три особи.

Джерело:

Теги: #бородянка #обстріл
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