Українські полярники закликають полярну спільноту підтримати Україну, її територіальну цілісність і суверенітет.

"Ми, українці з антарктичної станції "Академік Вернадський", з повагою звертаємось до полярної спільноти, до всіх станцій та країн, які їх представляють. Тут, в Антарктиді, всі країни дотримуються міжнародних домовленостей згідно з договором про Антарктику та з повагою ставляться до міжнародного права та мирного співіснування. На жаль, такі мирні добросусідські відносини присутні не на всіх континентах", - йдеться у зверненні полярників.

Вони зазначають, що всупереч усім міжнародним домовленостям та запевненням у безпеці Україна вже 8 років відчуває на собі, що таке гібридна війна, а частина її території окупована.

"Як ви знаєте, днями Російська Федерація вирішила використати свою армію на нашій землі. Через дії агресора найближчим часом цей військовий конфлікт може набути глобальних масштабів, що буде відчутним для всього світу", - йдеться у заяві.

Учасники Української антарктичної експедиції подякували всім державам, які надають допомогу та підтримку у цей тяжкий час, та закликали полярну спільноту не стояти осторонь та підтримати Україну, її територіальну цілісність та суверенітет.

"Просимо вас висловити вашу підтримку на онлайн ресурсах або іншим чином, використовуючи гештег: #StandWithUkraine", - додали вони.