Події

15:57 26.02.2022

Кулеба про SWIFT: Розпочалася підготовка до ухвалення рішення відключити Росію

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Кулеба про SWIFT: Розпочалася підготовка до ухвалення рішення відключити Росію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про початок технічної підготовки до ухвалення рішення щодо відключення РФ від SWIFT.

"SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вартикаль української дипломатії - від президента України до аташе в українському посольстві", - написав Кулеба у Facebook.

Він наголосив, що цю перемогу українські дипломати присвячують усім захисникам України.

 

Теги: #swift #кулеба
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