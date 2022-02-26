У Запорізькій області зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська - голова ОДА
У Запоріжжі на правому березі збито ворожий вертоліт, затримано дві диверсійно-розвідувальні групи, у регіоні агресор досяг м. Токмак і рухається у бік Бердянська, повідомив голова Запорізької обладміністрації Олександр Старух у відеозверненні.
За його інформацією, військові ЗСУ успішно відпрацьовують локальні осередки напруги у регіоні - на правому березі Запоріжжя нещодавно було збито ворожий вертоліт.
При цьому на території регіону перебувають російські загарбники, точаться бої.
"Уранці територією Терпіннівської громади пройшла колона техніки окупантів у бік Молочанська. Наразі у громаді частково відсутнє електропостачання та зв'язок. Агресор досяг Токмака, зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська", - зазначив Старух.
Також, за інформацією обласної влади, у м. Приморську з 20:00 вчорашнього вечора до 08:00 сьогоднішнього ранку російська армія поранила 14 українських бійців.
У передмісті Мелітополя вночі точилися бої. Обстріли були у селах Терпіння та Н. Богданівка.
Щодо ситуації на 13:30 суботи відомо, що серед бійців ЗСУ, які захищають регіон, 38 - поранено, одного убито.
Також, за інформацією правоохоронних органів, у суботу, 26 лютого, у Запоріжжі співробітники Нацгвардії затримали дві ворожі ДРГ.
Є інформація, що диверсанти були на правому березі, а також біля греблі ДніпроГЕС.
У Космічному мікрорайоні Запоріжжя у суботу вдень було чутно автоматні черги.
Місцева влада просить запоріжців перебуває вдома.