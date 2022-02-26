Події

15:47 26.02.2022

Румунія заборонила авіакомпаніям РФ літати у своєму повітряному просторі - глава МЗС

1 хв читати
Румунія заборонила авіакомпаніям РФ літати у своєму повітряному просторі - глава МЗС

Румунія заборонила авіакомпаніям РФ літати у своєму повітряному просторі, повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

"Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС у забороні авіакомпаніям Росії літати в нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну. Україна не самотня і потрібні санкції за агресію РФ", - написав Ауреску у Twitter у суботу.

 

Теги: #рф #авіарейси #румунія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 26.02.2022
ВР закликає ООН виключити Росію із Ради безпеки - звернення

ВР закликає ООН виключити Росію із Ради безпеки - звернення

14:12 26.02.2022
Повітряний простір Латвії буде закрито для російських літаків - міністр юстиції

Повітряний простір Латвії буде закрито для російських літаків - міністр юстиції

13:59 26.02.2022
Білорусь спільно з РФ веде війну проти України – голова Держприкордонслужби України

Білорусь спільно з РФ веде війну проти України – голова Держприкордонслужби України

11:08 26.02.2022
Кулеба: Кіпр не блокуватиме відключення РФ від SWIFT

Кулеба: Кіпр не блокуватиме відключення РФ від SWIFT

20:32 25.02.2022
Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

20:08 25.02.2022
МЗС закликає негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT

МЗС закликає негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT

19:09 25.02.2022
Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

18:41 25.02.2022
Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси до Європи через закриття повітряного простору європейськими державами

Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси до Європи через закриття повітряного простору європейськими державами

18:21 25.02.2022
РФ позбавили права участі в ПАРЄ та Кабміні Ради Європи

РФ позбавили права участі в ПАРЄ та Кабміні Ради Європи

17:58 25.02.2022
Міністри фінансів ЄС готові негайно впровадити вже схвалені санкції до РФ

Міністри фінансів ЄС готові негайно впровадити вже схвалені санкції до РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Запорізькій області зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська - голова ОДА

У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

США надають Україні додаткову військову допомогу до 350 млн доларів - Блінкен

ВР закликає ООН виключити Росію із Ради безпеки - звернення

СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

ОСТАННЄ

У Запорізькій області зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська - голова ОДА

Залізничники України закликають залізничників Росії бойкотувати військові перевезення

Кулеба: Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк

151 дитину з Луганщини успішно евакуйовано до дитячих закладів Львова - Мінсоцполітики

Офіс генпрокурора відкрив справу про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку із загибеллю 7-річної дівчинки в Охтирці

Шкарлет закликає міжнародних партнерів переглянути політику співпраці у сфері освіти і науки з Росією

Грузія надасть гуманітарну допомогу Україні - пресслужба грузинського уряду

У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

США надають Україні додаткову військову допомогу до 350 млн доларів - Блінкен

В Охтирці обстріляли житловий масив, є загроза зупинки ТЕЦ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА