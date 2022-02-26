Румунія заборонила авіакомпаніям РФ літати у своєму повітряному просторі - глава МЗС

Румунія заборонила авіакомпаніям РФ літати у своєму повітряному просторі, повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

"Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС у забороні авіакомпаніям Росії літати в нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну. Україна не самотня і потрібні санкції за агресію РФ", - написав Ауреску у Twitter у суботу.